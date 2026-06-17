Аудиоспектакль по усадьбе Строгановых получил серебро на фестивале ​«Архитектурное наследие»

09:26, 17 июня 2026, ПАИ

Аудиоспектакль по усадьбе Строгановых в Порховском районе получил серебро на фестивале ​«Архитектурное наследие», сообщается в телеграм-канале «Усадьба Строгановых». Жюри конкурсной программы фестиваля присудило проекту награду в категории «Лучший проект по развитию внутреннего историко-культурного туризма».

От имени проекта награду на фестивале получил министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«Мы очень гордимся этим результатом и ещё раз благодарим творческую команду, в которую вошли студенты и преподаватели Строгановской академии. Сейчас мы работаем над тем, чтобы спектакль появился на удобной площадке и был доступен всем без ограничений», – отметили в команде, которая занимается восстановлением усадьбы.

Сейчас аудиоспектакль доступен в телеграм-боте @voiceofestatebot. Теперь узнать историю старинной порховской усадьбы можно из любой точки планеты – достаточно наушников и телефона.