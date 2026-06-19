Михаил Ведерников: Работа с архитектурным наследием – это не только бережное отношение к истории, но и вклад в развитие территорий

20:44, 19 июня 2026, ПАИ

Псковская область заняла первое место на IX Всероссийском конкурсе-фестивале «Архитектурное наследие – 2026». Победителей поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Работа с архитектурным наследием – это не только бережное отношение к истории, но и вклад в развитие территорий, туризма, образования и культурной идентичности региона. Важно, что памятники получают новую жизнь и становятся частью современного пространства, сохраняя связь между прошлым и будущим. Поздравляю победителей с заслуженным признанием!» – написал глава региона в своём канале в MAX.

Три проекта Псковской области отмечены дипломами. Всего на конкурс было заявлено более 140 проектов 56 регионов и 67 городов России.

Золотой диплом в номинации «Научная реставрация культовой архитектуры» получил проект «Церковь Николы со Усохи: восемь десятилетий реставрации». Автор работы – министерство культурного наследия Псковской области.

Серебряным дипломантом в номинации «Лучший проект по развитию внутреннего историко‑культурного туризма» стал проект «Голоса усадьбы» фонда «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово».

Ещё один проект фонда – «Манеж усадьбы Строгановых в Волышово: памятник коннозаводской архитектуры конца XIX века: от реставрации к новой жизни» – получил диплом участника в номинации «Усадьбы и дворцовые комплексы».