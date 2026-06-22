День памяти и скорби: 85 лет назад началась Великая Отечественная война

07:13, 22 июня 2026, ПАИ

22 июня 1941 года – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в оккупации и в тылу от голода и лишений.

Сегодня отдают дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, работникам тыла и мирным жителям. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Был нанесён массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась тяжёлая, кровопролитная Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней и ночей, и в ней СССР потерял около 27 миллионов человек, пишет портал calend.ru.

Советский народ внёс решающий вклад в освобождение народов Европы. 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооружённых сил.

В этот день проходят различные памятные мероприятия. Люди зажигают свечи, возлагают цветы к памятникам и мемориалам. В 12:15 по московскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот момент россияне смогут почтить память защитников Отечества и миллионов мирных граждан, чьи жизни унесла война.