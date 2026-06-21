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Общество

Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях

Международная акция «Огненные картины войны» прошла в Финском парке у Советского (Троицкого) моста в Пскове сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов
  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов
  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов
  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов
  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов
  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов
  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов
  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов
  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов
  • Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
    Фото: Андрей Степанов

Ко Дню памяти и скорби горожане создали огненные полотна с помощью сотен зажжённых свечей.

Напомним, ежегодно 22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

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