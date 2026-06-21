Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях

22:34, 21 июня 2026, ПАИ

Международная акция «Огненные картины войны» прошла в Финском парке у Советского (Троицкого) моста в Пскове сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



















Ко Дню памяти и скорби горожане создали огненные полотна с помощью сотен зажжённых свечей.

Напомним, ежегодно 22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.