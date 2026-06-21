Сотни свечей зажгли в Пскове в память о героях
Международная акция «Огненные картины войны» прошла в Финском парке у Советского (Троицкого) моста в Пскове сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
Ко Дню памяти и скорби горожане создали огненные полотна с помощью сотен зажжённых свечей.
Напомним, ежегодно 22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
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