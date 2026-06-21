Жителей Псковской области приглашают присоединиться к Всероссийской минуте молчания

15:24, 21 июня 2026, ПАИ

Жителей Пскова и всей Псковской области приглашают присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания», которая пройдёт 22 июня в День памяти и скорби.

В 12:15 по московскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот момент россияне смогут почтить память защитников Отечества и миллионов мирных граждан, чьи жизни унесла война.

Акция ежегодно проводится в День памяти и скорби – дату начала Великой Отечественной войны.

Организаторы призывают жителей Пскова в назначенное время прервать свои дела и присоединиться к общенациональной акции памяти дома, на работе или на улице.