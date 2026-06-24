​Фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» пройдёт в Псковской области с 9 по 12 июля

10:42, 24 июня 2026, ПАИ

С 9 по 12 июля на территории дома-музея писателя Сергея Довлатова пройдёт фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах», сообщили ПАИ организаторы.

Литературно-театральный фестиваль проводят с 2014 года. Современные театры играют спектакли, писатели читают свои произведения, литераторы и политики проводят дискуссии. По утрам – экскурсии по усадьбам Пушкинского заповедника. Днём – спектакли, вернисажи и творческие встречи. Вечерами – концертные программы, фестивальные ужины.

Помимо классических форм искусств можно побывать на сайт-специфик-спектакле. Зрители идут по маршруту, по которому следуют и герои аудиоспектакля. В наушниках у зрителей – голоса героев пьесы, их диалоги и истории. Это возможность полностью погрузиться в довлатовские и пушкинские миры, потому что зрители не сидят в зрительном зале, а ступают по тропинкам, по которым ходили писатели.

«Вы узнаете о голографическом театре, как создаются анимационные персонажи для театра, увидите девять драматических спектаклей и услышите казачий хор», – анонсировали организаторы.

Среди звёздных гостей: главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, заслуженный коллектив Республики Беларусь белорусский государственный ансамбль «Песняры».

С подробностями и программой можно ознакомиться в группе «Фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» в соцсети «ВКонтакте».