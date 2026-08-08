Елена Синёва посетила выставку «Совсем не тот Плюшкин» в Псковском музее-заповеднике

12:36, 08 августа 2026, ПАИ

Член Общественной палаты Псковской области, директор гимназии № 29 Пскова Елена Синева посетила выставку «Совсем не тот Плюшкин», которая открылась в главном здании Псковского музея-заповедника на улице Некрасова. Об этом сообщила сама Елена Синева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выставка приурочена к 150-летию Псковского музея-заповедника и предлагает по-новому взглянуть на историю частного коллекционирования в России через судьбу Фёдора Плюшкина. В экспозиции представлено около 600 экспонатов I–XX веков, в том числе иконы, фарфор, книги, костюмы, монеты и другие предметы. Три выставочных зала воссоздают атмосферу губернского Пскова.

Как отметила Елена Синева, выставка даёт редкую возможность увидеть предметы, которые обычно хранятся в фондах и почти не показываются публике. Она рекомендовала жителям и гостям города посетить экспозицию в выходные дни.

Выставка будет работать до 26 ноября. Вход по билетам.