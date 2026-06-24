В Печорском районе конфисковали «забытый» груз, следовавший из Китая в Бельгию
Мировой судья судебного участка № 13 Печорского района рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении иностранной транспортной компании, нарушившей сроки временного хранения товара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Как установлено в ходе разбирательства, перевозчик перемещал через таможенный пост МАПП «Шумилкино» груз, отправленный из Китая и предназначенный для получателя в Бельгии.
Товар был помещен на склад временного хранения до ноября 2025 года. Однако после истечения установленного срока перевозчик не выполнил необходимые таможенные процедуры и не поместил груз под соответствующий таможенный режим.
В результате в отношении иностранного юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по статье 16.16 КоАП РФ – нарушение сроков временного хранения товаров.
По итогам рассмотрения дела суд признал перевозчика виновным и назначил наказание в виде конфискации товара.
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