В Печорском районе конфисковали «забытый» груз, следовавший из Китая в Бельгию

15:20, 24 июня 2026, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 13 Печорского района рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении иностранной транспортной компании, нарушившей сроки временного хранения товара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено в ходе разбирательства, перевозчик перемещал через таможенный пост МАПП «Шумилкино» груз, отправленный из Китая и предназначенный для получателя в Бельгии.

Товар был помещен на склад временного хранения до ноября 2025 года. Однако после истечения установленного срока перевозчик не выполнил необходимые таможенные процедуры и не поместил груз под соответствующий таможенный режим.

В результате в отношении иностранного юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по статье 16.16 КоАП РФ – нарушение сроков временного хранения товаров.

По итогам рассмотрения дела суд признал перевозчика виновным и назначил наказание в виде конфискации товара.