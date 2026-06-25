Обновление. Съезд «Единой России» закрепит выбор миллионов россиян

15:40, 25 июня 2026, ПАИ

Через несколько дней, 28 июня, в Москве пройдёт первый этап XXIII съезда «Единой России». Это событие в политическом календаре страны занимает особое место. На нём будут утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва. Формально это внутрипартийная процедура. Но по факту – публичное объявление о том, кто публично будет представлять ведущую политическую партию, ее региональные отделения, избирателей в парламенте следующие пять лет.

Напомним, что, прежде чем делегаты проголосуют за списки кандидатов, эти списки прошли через уникальный фильтр – предварительное внутрипартийное голосование, в котором приняли участие более 10 миллионов россиян. Конкурс внутри партии на место в Госдуму составил почти 12 человек на одно место – уровень, который в иных обстоятельствах можно было бы назвать приёмным экзаменом.

Съезд 28 июня призван закрепить и легитимизировать результат народного выбора, превратив его в официальные партийные списки.

Одна из главных особенностей нынешней кампании – масштабное участие ветеранов и участников специальной военной операции. На все уровни выборов от бойцов спецоперации поступило 1300 заявок, победу в предварительном голосовании одержали 480 человек. Это ответ на запрос общества на то, чтобы голос тех, кто защищал страну с оружием в руках, звучал и с парламентских трибун.

«Их включение в политическую жизнь – задача, поставленная президентом». «Единая Россия» взялась за её решение – через открытый конкурентный отбор, а не через назначение по спискам», – еще на старте выборной кампании говорил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

В Псковской области в предварительной голосовании «Единой России» приняли участие более 34 тысяч жителей региона. В числе 144 кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание региона, прошедших через эту процедуру, – действующие депутаты, общественники, представители образования и здравоохранения, предприниматели, а также десять участников специальной военной операции.

Делегатами на федеральный съезд в Москве от Псковской области избраны заместитель председателя Законодательного Собрания Юрий Сорокин и глава Пскова Борис Елкин. Им предстоит лично участвовать в утверждении тех списков, которые определят политический облик страны на ближайшее пятилетие. Однако уже традиционно представительство региона на съезде будет существенно шире: от членов российского парламента, руководства области, ветеранов СВО до представителей местных партийных отделений.

28 июня – первый этап съезда. В августе пройдёт второй: партия представит обновлённую Народную программу на пять лет – документ, с которым кандидаты «Единой России» выйдут на сентябрьские выборы. Уже сейчас в программу поступило более 1,5 миллиона предложений.

Анализ этих предложений определил семь ключевых вызовов, на которые партия обязана дать ответ: демографический, дефицит кадров и новые профессии, неравенство регионов, экономическое давление. Для Псковской области – региона с исторически непростой демографией, приграничным положением и задачами развития малых городов – важен каждый из этих пунктов.

Народная программа в нынешнем цикле – это не предвыборная брошюра. Это регламент работы депутатского корпуса: кандидаты пойдут на выборы с конкретными обязательствами перед избирателями, а не с общими декларациями о намерениях.

Фракция «Единой России» в Госдуме по итогам выборов может обновиться не менее чем на 25 %: из 316 действующих депутатов на предварительное голосование зарегистрировались лишь 239. Остальные места – для новых лиц.

Среди тех, кто может возглавить федеральный список партии, называются Сергей Лавров, Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, фельдшер – участница СВО Людмила Болилая. От Псковской области в списки кандидатов от партии претендуют попасть победители внутрипартийного голосования действующий депутат Госдумы от региона Александр Козловский и депутат Псковской гордумы Антон Мороз.

По факту 28 июня миллионы индивидуальных голосований суммируются в конкретные имена в партийных списках. И эти люди, включая абсолютно новые лица, столкнутся, и это совершенно очевидно, с непростыми политическими и социально-экономическими вызовами, которые стоят сейчас перед нашей страной.