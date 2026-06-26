Алексей Лейпи: Рынок льготных программ ожидает перезагрузка

11:27, 26 июня 2026, ПАИ

Рынок льготных ипотечных программ в России ожидает перезагрузка, а не отмена, при этом интерес к базовой ипотеке продолжит расти, заявил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на Domclick Digital Day в Самаре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в мае 2026 года составила 189,5 тысячи рублей, на вторичном – 125,8 тысячи рублей. За год новостройки подорожали на 9,5 %, готовые квартиры – на 9,4 %.

По словам Алексея Лейпи, ипотечный рынок находится в переходном периоде: доля субсидируемых программ будет сокращаться, прежде всего из-за изменений в условиях семейной ипотеки. Это приведёт к временному охлаждению спроса, однако с сентября 2026 года выдачи ипотеки в Сбере могут выйти на уровень свыше 270 млрд рублей в месяц, с пиком в декабре – более 330 млрд рублей.

На динамику льготной ипотеки повлиял опережающий спрос в декабре 2025 года – тогда россияне оформили в Сбере кредиты с господдержкой на рекордные 503 млрд рублей. Часть заёмщиков планировала взять семейную ипотеку в 2026 году, но решила ускориться со сделкой, что сказалось на охлаждении спроса в этом году.

Объёмы выдач по семейной ипотеке могут сократиться на 7–20 % в зависимости от новых параметров программы, которые утвердит Правительство РФ. Среди возможных сценариев – привязка ставки к числу детей или площади жилья, ограничение льготного периода 15 годами с последующей привязкой к рыночной ставке, а также отмена или ограничение комбинированной ипотеки.

При этом базовая ипотека оживает: объёмы выданных рыночных кредитов в 2026 году почти в четыре раза превысили показатели первой половины 2025 года (с января по май). Во второй половине года её позиции будут укрепляться. Растёт интерес и к индивидуальному жилищному строительству – в апреле и мае 2026 года суммы выдач на ИЖС составили 17 и 18 млрд рублей соответственно, что в 1,5–2 раза превышает объёмы тех же месяцев 2025 года.