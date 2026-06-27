Интерактивная площадка радио «Седьмое небо» станет центром притяжения в День молодёжи в Пскове

11:40, 27 июня 2026, ПАИ

Интерактивная площадка Псковского агентства информации – радио «Седьмое небо» – начнёт работу в Финском парке на берегу реки Псковы cегодня, 27 июня, в 16:00. Открытая радиостудия расположится в пространстве «Медиа» в фестивальном городке, где каждый гость сможет попробовать себя в роли ведущего, диджея, новостника или рекламщика. Об этом ПАИ сообщили в редакции радиостанции.

Представлять радиостанцию, развлекать и обучать молодёжь будет ведущий вечернего шоу Никита Черкашин.

«Ищите площадку в парке, настройте приёмники на 107,1 FM и ждите включения прямо из эпицентра праздника на любимом радио «Седьмое небо», – пригласили присоединиться организаторы.

Мероприятие пройдёт в рамках празднования Дня молодёжи в Пскове.

У радио «Седьмое небо» есть большой опыт проведения подобных интерактивов. На II Детском медиафоруме Псковской области стенд станции стал самой желанной локацией: возле него в течение всего дня собиралась живая очередь. Тогда десятки школьников примерили на себя роль федеральных дикторов, а медийный архив региона пополнился уникальными юными голосами. Неоднократно выездная радиорубка работала и на масштабных областных мероприятиях.

Главный редактор радио «Седьмое небо» Андрей Калинин отметил востребованность формата: «Мы привыкли к высоким рейтингам, но то, что запланировано сегодня, превзойдёт все ожидания. Радио – это не просто звук из динамика, а магия сопричастности. И когда мы видим горящие глаза наших гостей – понимаем: мы на правильном пути».

Отметим, радио «Седьмое небо» – единственное в регионе средство массовой информации с собственным программированием и вещанием на всю Псковскую область. Частота эфира – FM 107.1. Станция неизменно сохраняет лидерство в региональном медиапространстве, оставаясь голосом, который слышат в каждом уголке области.

Напомним, День молодёжи в Пскове проходит в рамках реализации программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Псковской области впервые будет проходить три дня подряд: с 26 по 28 июня.