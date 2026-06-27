День молодёжи отмечают в Пскове сегодня

09:41, 27 июня 2026, ПАИ

Масштабную программу ко Дню молодёжи организуют в Пскове сегодня, 27 июня.

В 10:30 в Детском парке (вход со стороны автобусной остановки) состоится прогулка мам с малышами в колясках по историческому центру города. В 12:00 в скейт‑парке имени Александра Невского стартует фестиваль уличных видов спорта.

Основной площадкой празднования станет Финский парк в Пскове.

В 16:00 на площадке у Советского моста в парке возле реки Псковы пройдёт праздник выпускников школ и молодёжи города. Одновременно в Финском парке откроется ряд активностей: гости смогут посетить лекцию, принять участие в интеллектуальной игре и ознакомиться с девятью тематическими пространствами.

На площадке «Создано молодыми» представят традиции народа сето и продукцию молодых предпринимателей.

В 18:00 на парковке возле ТЦ «Фьорд Плаза» начнёт работу выставка автомобилей в рамках фестиваля «Точка сцепления».

Завершит субботнюю программу концерт исполнителя Zvonky – выступление состоится в Финском парке на сцене рядом с Советским мостом, начало в 20:00.

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Псковской области впервые будет проходить три дня подряд: с 26 по 28 июня.