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Общество

«Мечта. Гордость. Единство»: что ждёт гостей Дня молодёжи в Пскове

Празднование Дня молодёжи в Пскове начнётся уже с завтрашнего дня, 26 июня. Что ждёт желающих посетить праздник в этот день, рассказали министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева в эфире программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Дмитрий Яковлев и Елизавета Зайцева. Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

«Завтра мы приглашаем всех гостей к нам в региональный Дом молодёжи, где их будет ждать много интересных активностей», – отметил Дмитрий Яковлев.

В этом году Росмолодёжь предложила общую концепцию праздника для всех регионов под названием «Мечта. Гордость. Единство», которая включает множество направлений, площадок. Елизавета Зайцева подчеркнула, что в Доме молодёжи проведут мероприятия в рамках этой концепции – это встречи с участниками специальной военной операции, мастер-классы, лекции, дебаты от Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Псковской области, музыкальная битва и многое другое.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«В музыкальном формате мы хотим познакомить ребят с нашими произведениями, нашими песнями – национальными, молодёжными. Есть идея совместить что-то современное с тем, что мы должны знать и помнить», – сказала гостья студии.

Руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив обратила внимание, что на празднование может прийти не только молодёжь, но и любой желающий. Мероприятия в региональном Доме молодёжи на улице Конной, 2 в Пскове стартуют с 16:00. С полной программой в этот день можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, а центральной площадкой празднования 27 июня станет Финский парк. Праздник продлится в течение трёх дней.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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