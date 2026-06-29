В Пскове возбуждено дело в отношении директора Дома офицеров

16:13, 29 июня 2026, ПАИ

​В Пскове возбуждено дело в отношении директора Дома офицеров. Основанием стали материалы проверки, проведенной городской прокуратурой, сообщили ПАИ в ведомстве.

Во время проверки обнаружились нарушения при использовании муниципального имущества. Прокурор направил материалы в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По версии следствия, в 2024 году руководитель учреждения передал мобильный сценический комплекс со склада Дома офицеров для проведения одного из мероприятий. За это он получил 50 тысяч рублей. В прокуратуре считают, что директор использовал муниципальное имущество в личных целях и действовал из корыстной заинтересованности, превысив свои должностные полномочия. По данным ведомства, учреждению был причинен ущерб в виде упущенной выгоды на сумму 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.