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Общество

18 тысяч человек отпраздновали День молодёжи в Финском парке Пскова

18 тысяч человек собрались в Финском парке Пскова для празднования Дня молодёжи 27 июня, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

«Субботний фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» объединил огромное количество ярких, заряженных и активных людей. Пространство у Советского моста на весь день превратилось в огромный центр притяжения с крутыми интерактивами, мастер-классами и нереальной атмосферой», – отметили организаторы.

На площадке расположились десять тематических зон – от фиджитал-соревнований и новых технологий до игровых площадок с настольным теннисом, локации от Добро.рф, «Волонтёров Победы» и «Движения первых».

Кроме того, в парке были представлены локальные бренды псковских предпринимателей, а представители народа сето познакомили гостей со своими традициями.

Хедлайнером праздника, который прошёл в Финском парке Пскова в День молодёжи, стал певец Zvonkiy. Как это было, смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.

Отметим, мероприятие организовано в рамках реализации программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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