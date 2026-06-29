Отделался обезвоживанием: опубликовано видео спасения пенсионера из семиметрового колодца в Псковской области

17:09, 29 июня 2026, ПАИ

Опубликовано видео спасения пенсионера из семиметрового колодца в Псковской области. Об этой истории, произошедшей в печорских лесах, мы писали накануне.

27 июня 70-летний мужчина отправился на прогулку в лес, однако по пути упал в незаметный и очень глубокий колодец. В плену он просидел не меньше суток, пока его совершенно случайно не обнаружили две женщины, шедшие той же тропой.

С помощью верёвки пенсионера достали из подземелья. Медики после обследования сообщили, что у пострадавшего нет серьёзных травм – он отделался обезвоживанием, переохлаждением и сильным стрессом.