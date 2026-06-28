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Происшествия

История чудесного спасения: в Псковской области 70-летний пенсионер сутки просидел в семиметровом колодце

В Псковской области 70-летний пенсионер сутки просидел в семиметровом колодце. Несчастье произошло 27 июня недалеко от Печор: мужчина пошёл в лес, но по дороге провалился в скрытую от глаз шахту. Об этом ПАИ сообщил начальник караула пожарной части № 23 в Печорах Роман Патов.

Фото: ПАИ

По словам пенсионера, выбраться из колодца самостоятельно не было никакой возможности, поэтому он потерял всякую надежду на спасение, к тому же несчастье произошло в безлюдном месте.

Сутки спустя мужчину случайно нашли две женщины, которые пошли за грибами. Услышав их голоса, пенсионер стал звать на помощь. Печерянки с трудом поняли, откуда звучит голос, но в конце концов сумели отыскать «подземелье» с пленником и вызвали пожарную команду, которая с помощью верёвки помогла мужчине выбраться.

Затем пострадавшего доставили врачам, так как из-за зарослей автомобиль скорой помощи подъехать к месту происшествия не смог.

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