Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Псковской области списали почти 2,5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Правительство РФ списало региону 2,48 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом в своём канале в MAX сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

По его словам, после списания объём государственного долга Псковской области составляет 13,86 миллиарда рублей. «Отношение госдолга к собственным налоговым доходам снизилось до 36,34%, что является показателем устойчивости и сбалансированности нашей экономики», – отметил глава региона.

Средства, которые ранее шли на обслуживание долга, теперь можно задействовать для решения первоочередных задач: поддержки жителей, развития инфраструктуры и реализации социальных проектов. «Списание долга позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на областной бюджет. Решение федерального центра – знак доверия и важный шаг к дальнейшему экономическому развитию Псковской области», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В своём сообщении он поблагодарил президента и Правительство РФ за поддержку Псковской области.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 июля 2026

Псковской области списали почти 2,5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам
07 июля 2026

Как самозанятому рассчитать больничный: разбор эксперта
07 июля 2026

Самозанятые в Псковской области могут получить оплачиваемый больничный: как это работает
07 июля 2026

Александр Козловский представил инструменты псковской промышленной политики на форуме в Екатеринбурге
07 июля 2026

Предпринимательница из Псковской области победила во всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес»
06 июля 2026

Российским регионам списали долги по бюджетным кредитам
06 июля 2026

«Чемодан. Вокзал. Хельсинки»: резиновая обувь из Пскова завоевала Россию и мир
06 июля 2026

Юрий Сорокин: Дисциплина, порядок и обязательность – необходимые «атрибуты» любого человека

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...