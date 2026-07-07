Псковской области списали почти 2,5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

19:54, 07 июля 2026, ПАИ

Правительство РФ списало региону 2,48 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом в своём канале в MAX сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, после списания объём государственного долга Псковской области составляет 13,86 миллиарда рублей. «Отношение госдолга к собственным налоговым доходам снизилось до 36,34%, что является показателем устойчивости и сбалансированности нашей экономики», – отметил глава региона.

Средства, которые ранее шли на обслуживание долга, теперь можно задействовать для решения первоочередных задач: поддержки жителей, развития инфраструктуры и реализации социальных проектов. «Списание долга позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на областной бюджет. Решение федерального центра – знак доверия и важный шаг к дальнейшему экономическому развитию Псковской области», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В своём сообщении он поблагодарил президента и Правительство РФ за поддержку Псковской области.