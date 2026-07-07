Самозанятые в Псковской области могут получить оплачиваемый больничный: как это работает

17:29, 07 июля 2026, ПАИ

Эксперимент по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности для самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход стартовал в России с 1 января этого года. Принять участие можно до 31 декабря 2028 года. О размере страховых взносов и условиях получения услуги рассказала начальник управления социального страхования отделения Социального фонда России по Псковской области Наталья Перова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

Самозанятый должен подать заявление на вступление в добровольные отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в отделение СФР по Псковской области. Сделать это можно через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или в офисе клиентской службы отделения. Регистрация осуществляется по месту жительства, но подать заявление можно независимо от него.

«Теперь в рамках нового эксперимента граждане, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (НПД), могут добровольно вступить в отношения с отделением СФР по Псковской области по обязательному социальному страхованию и при соблюдении определённых законом условий получать пособие по временной нетрудоспособности. Эксперимент впервые в истории уравнивает их в правах с наёмными работниками в части социальной защиты», – отметила Наталья Перова.

Закон предлагает две страховые суммы, из которых будет рассчитываться пособие: 35 или 50 тысяч рублей в год. Тариф взносов фиксированный и составляет 3,84 % от выбранной суммы.

Участник эксперимента может платить взносы как ему удобно: ежемесячно или один раз – на год вперёд. Главное правило при оплате частями: соблюдать регулярность и минимальный размер платежа. Иначе страховой стаж прервётся.

Так, если самозанятый выбрал страховую сумму в размере 35 тысяч рублей, он должен следить, чтобы на его счёт ежемесячно поступал платёж не меньше 1 344 рубля. В год – 16 128 рублей. Если 50 тысяч рублей – минимальный ежемесячный платёж должен составить 1 920 рублей, а годовая сумма – 23 040 рублей.

При этом платить можно и больше – например, 2 000 рублей вместо 1 344. Все переплаты будут учтены в счёт будущих периодов или годовой суммы. Просто таким образом самозанятый быстрее закроет обязательства.

«Изменить первоначально выбранную страховую сумму можно один раз в год и не ранее чем через 12 календарных месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Например, гражданин внёс первый платёж в феврале 2026 года, подать заявление на изменение страховой суммы он вправе лишь в феврале 2027-го. За год самозанятый вполне способен оценить результаты эксперимента, свои финансовые возможности и реальные потребности и перейти, например, с минимального на более высокий уровень социальной защиты», – добавила Наталья Перова.