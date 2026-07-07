Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как самозанятому рассчитать больничный: разбор эксперта

Расчёт выплат по больничному для самозанятых производится по общим правилам, как и для работающих граждан, но с учётом специфики, рассказала начальник управления социального страхования отделения Социального фонда России по Псковской области Наталья Перова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

Фото: ПАИ

«Во-первых, размер среднего заработка самозанятого будет зависеть от того, как долго он платил взносы: если от 6 до 12 месяцев, то наши специалисты возьмут в расчёт 70 % от выбранной им страховой суммы, если 12 и более месяцев подряд, то уже 100 %», – отметила Наталья Перова.

Она подчеркнула, что при расчёте пособия, как и у всех застрахованных граждан, будет учтён общий страховой стаж, включая периоды работы самозанятого по найму. Так, при общем стаже до пяти лет он вправе рассчитывать на 60 % от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет – на 80 %, от восьми лет и более – на 100 %.

«Вот конкретный пример расчёта больничного. Например, самозанятый выбрал страховую сумму 50 000 рублей и платит взносы, допустим, уже восемь месяцев. Его страховой стаж – шесть лет. В сентябре он проболел 10 дней. Егo средний дневной заработок составит: (50 тысяч рублей * 70 %) / 30 дней = 1 166,67 рубля. С учётом его стажа (80 %), дневное пособие составит 933,33 рубля. Следовательно, за 10 дней болезни он получит 9 333,3 рубля», – пояснила гость студии.

Напомним, эксперимент по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности для самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход стартовал в России с 1 января этого года. Принять участие можно до 31 декабря 2028 года.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 июля 2026

В Пскове пройдёт лекторий по родоведению «Память поколений»
07 июля 2026

Венки, обряды и волшебство: в Великолукском округе отметили праздник Ивана Купалы
07 июля 2026

В Псковской области вырос спрос на установку ГБО на фоне ажиотажа с бензином
07 июля 2026

Кадровый центр здравоохранения заработал в Псковской области
07 июля 2026

В Псковской области впервые провели операцию по пластике передней крестообразной связки коленного сустава у ребёнка
07 июля 2026

Закон о поддержке развития ИИ одобрила Госдума в первом чтении
07 июля 2026

Более 50 выпускников получили дипломы ПОКИ в этом году
07 июля 2026

84 самозанятых в Псковской области подали заявления на оплачиваемый больничный

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...