Как самозанятому рассчитать больничный: разбор эксперта

17:43, 07 июля 2026, ПАИ

Расчёт выплат по больничному для самозанятых производится по общим правилам, как и для работающих граждан, но с учётом специфики, рассказала начальник управления социального страхования отделения Социального фонда России по Псковской области Наталья Перова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

«Во-первых, размер среднего заработка самозанятого будет зависеть от того, как долго он платил взносы: если от 6 до 12 месяцев, то наши специалисты возьмут в расчёт 70 % от выбранной им страховой суммы, если 12 и более месяцев подряд, то уже 100 %», – отметила Наталья Перова.

Она подчеркнула, что при расчёте пособия, как и у всех застрахованных граждан, будет учтён общий страховой стаж, включая периоды работы самозанятого по найму. Так, при общем стаже до пяти лет он вправе рассчитывать на 60 % от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет – на 80 %, от восьми лет и более – на 100 %.

«Вот конкретный пример расчёта больничного. Например, самозанятый выбрал страховую сумму 50 000 рублей и платит взносы, допустим, уже восемь месяцев. Его страховой стаж – шесть лет. В сентябре он проболел 10 дней. Егo средний дневной заработок составит: (50 тысяч рублей * 70 %) / 30 дней = 1 166,67 рубля. С учётом его стажа (80 %), дневное пособие составит 933,33 рубля. Следовательно, за 10 дней болезни он получит 9 333,3 рубля», – пояснила гость студии.

Напомним, эксперимент по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности для самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход стартовал в России с 1 января этого года. Принять участие можно до 31 декабря 2028 года.