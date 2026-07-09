«Витамины» для беременности: будущих родителей оштрафовали за употребление наркотиков

10:46, 09 июля 2026, ПАИ

Будущих родителей привлекли к ответственности за употребление наркотических средств, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 28 мая мужчину и женщину доставили в полицию с признаками наркотического опьянения, которое подтвердили лабораторные исследования.

В судебном заседании сожители отрицали факт употребления наркотических веществ: мужчина пояснил, что употребляет лекарства для профилактики заболевания сердца, а женщина – витамины, необходимые ей для нормального протекания беременности.

Их действия мировой судья квалифицировал как правонарушение по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств без назначения врача).

Мужчина и женщина признаны виновными в совершении административного правонарушения, каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере четырёх тысяч рублей с возложением обязанности пройти медицинский осмотр, а в случае необходимости – лечение.