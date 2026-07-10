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Происшествия

Кражу 433 килограммов дизельного топлива из локомотива предотвратили в Псковской области

В Псковской области транспортные полицейские задержали двух работников локомотивного депо, подозреваемых в попытке кражи дизельного топлива с тепловоза. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, сообщили ПАИ в УТ МВД России по СЗФО.

По данным транспортной полиции, фигурантами стали двое местных жителей 37 и 55 лет, работавшие в одной транспортной организации. Следствие считает, что они попытались похитить 433 килограмма дизельного топлива из топливной системы двухсекционного тепловоза.

По версии следствия, мужчины заранее подготовили 15 пластиковых канистр объемом по 30 литров. На перегоне Новоселье — Молоди один из них слил топливо и сбросил заполненные емкости с тепловоза к железнодорожному откосу. Второй должен был забрать канистры на автомобиле и вывезти их, однако завершить задуманное злоумышленники не успели — их задержали сотрудники транспортной полиции.

По факту произошедшего следственный отдел Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. На время расследования обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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