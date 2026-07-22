Свет в конце очереди

09:58, 22 июля 2026, ПАИ

Топливный кризис, который с конца мая держал в напряжении десятки регионов страны, начинает отступать. Об этом по итогам очередного совещания заявил вице-премьер РФ Александр Новак: «Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей». Сочетание временного запрета на экспорт нефтепродуктов, роста внутреннего производства, насыщения рынка за счёт импорта и переноса графиков ремонтов НПЗ дало первый ощутимый эффект.

В мае 2026 года производство нефтепродуктов в России сократилось на 13,5% год к году, что спровоцировало резкий скачок цен производителей – плюс 22% к маю 2025-го. Сюда добавились логистические сбои при перевозке топлива с заводов на нефтебазы и сезонный всплеск спроса, усиленный ажиотажем: по оценке Новака, спрос искусственно вырос на 20–30%.

Правительство действовало комплексно, а не точечно, и именно системность мер объясняет наступающую стабилизацию. В апреле был введён запрет на экспорт бензина, действующий до конца июля, а с 8 июля к нему добавился аналогичный запрет на экспорт дизельного топлива. С 1 июня по 30 ноября закрыт вывоз авиакеросина – эта мера напрямую защищает не только гражданскую авиацию, но и северные территории, куда топливо надо успеть доставить в навигацию.

Параллельно скорректирована биржевая политика: на Петербургской бирже ограничен рост цен на нефтепродукты, а нормативы обязательных биржевых продаж снижены – с 15% до 10% по бензину и с 16% до 10% по дизелю, чтобы топливо быстрее доходило до конечного потребителя, минуя посредников. С 20 июля биржа расширила и коридор допустимых колебаний цен – с символических 0,01% до 5% в сторону роста для основных марок бензина и дизеля, что должно вернуть биржевым торгам роль реального ценового индикатора.

Особый статус в этой антикризисной архитектуре получили две категории потребителей – аграрии в разгар уборочной кампании и регионы северного завоза, куда топливо необходимо доставить в узкое навигационное окно.

Косвенным, но убедительным подтверждением того, что меры работают, служит обзор международного аналитического агентства Platts (входит в S&P Global): российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и внеплановых ремонтов. По данным агентства, к торгам вернулись заводы суммарной мощностью около 40 млн тонн нефти в год, что уже способствует росту оптовых поставок и снижению неудовлетворённого спроса.

Однако эксперты отмечают, что мгновенного восстановления баланса спроса и предложения ждать не стоит, а заметное улучшение наступит уже осенью, когда сезонное потребление бензина и дизеля традиционно снижается.

Пока на федеральном уровне выстраивалась широкомасштабная стратегия, в регионах, в том числе в Псковской области, кризис ощущался предметно – очередями и лимитами на конкретных заправках. В Пскове региональные власти отреагировали созданием оперативного штаба по топливу под руководством губернатора Михаила Ведерникова. По его словам, с топливными компаниями было договорено «всегда оставлять резерв для жизненно важных сфер», а фермерам разрешили отпускать топливо в тару – исключение из общих ограничений, введённое специально для АПК. Губернатор подчеркивал, что в строгом смысле дефицита нет: речь идёт об искусственном сдерживании ажиотажного спроса, а у большинства сетевых операторов в регионе сохраняется запас всех видов топлива при плановых поставках без нарушения сроков. Случаи необоснованного завышения цен на отдельных заправках область передала на проверку в региональное УФАС. Почти две недели на заправках действовала система отпуска топлива «чёт-нечёт» по госномерам авто, были жесткие ограничения по лимиту топлива до 20 литров. Отдельная история – борьба с перекупщиками и теми, кто как не в себя запасал бензин у себя «в подполе». Чуть ли не первыми в России в регионе прошли рейды, и такие «подпольщики» были оштрафованы.

Особое внимание в регионе, как и на федеральном уровне, было уделено аграриям – они вошли в число приоритетных потребителей на период уборочной. Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Заксобрания Андрей Козлов подтвердил: у крупных и средних хозяйств есть запас топлива и договорённости с «Сургутнефтегазом», обеспечивающие период заготовки кормов и полевых работ.

Итогом постоянного внимания к ситуации в Псковской области стало постепенное выравнивание ситуации с топливом: сетевые заправки увеличивают лимиты отпуска топлива, «чёт-нечёт» отменен. В районах области, там, где сетевых заправок немного, снабжение топливом все еще остается непростым вопросом, но и здесь объемы поставок растут.

Комбинация федеральных ограничительных мер и точечной региональной поддержки сформировала модель, которую можно назвать управляемым выходом из кризиса: не мгновенное решение, а последовательное снятие ограничений по мере восстановления баланса спроса и предложения. Для Псковской области, как и для страны в целом, критическим окном остаётся период до конца уборочной кампании.

Опыт региона показывает: там, где власти держат прямой диалог с отраслью – через сбор заявок, резервирование топлива для АПК и оперативный контроль цен – а сами хозяйства не теряют способности к взаимовыручке, даже серьёзный дефицит переносится без остановки полевых работ и потери урожая. Именно эта связка системных федеральных решений и низовой региональной солидарности, судя по всему, и стала главным ресурсом, позволившим топливному рынку страны начать разворот к нормализации.