Психолог: Чтобы сохранить здоровье мозга, уберите многозадачность

16:18, 24 июля 2026, ПАИ

Чтобы сохранить здоровье мозга, необходимо убрать многозадачность, пояснила психолог, заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Любимой фразой должна быть цитата Скарлетт: «Я подумаю об этом завтра». При множестве задач наш гипоталамус просто взрывается и не успевает работать. Уберите все ненужные и второстепенные задачи. Если нужно прийти в себя здесь и сейчас, уйдите в спокойное помещение, закройте глаза и на 10–15 минут сконцентрируйтесь на вдохе и выдохе», – отметила Елена Малыгина.

Медик также порекомендовала засыпать до 23:00, за час до сна не смотреть в экран смартфона, проветривать и затемнять спальню перед сном. Также Елена Малыгина посоветовала принимать пищу без телефона. «Сконцентрируйтесь на еде», – посоветовала психолог.