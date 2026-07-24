Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Психолог: Чтобы сохранить здоровье мозга, уберите многозадачность

Чтобы сохранить здоровье мозга, необходимо убрать многозадачность, пояснила психолог, заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Любимой фразой должна быть цитата Скарлетт: «Я подумаю об этом завтра». При множестве задач наш гипоталамус просто взрывается и не успевает работать. Уберите все ненужные и второстепенные задачи. Если нужно прийти в себя здесь и сейчас, уйдите в спокойное помещение, закройте глаза и на 10–15 минут сконцентрируйтесь на вдохе и выдохе», – отметила Елена Малыгина.

Медик также порекомендовала засыпать до 23:00, за час до сна не смотреть в экран смартфона, проветривать и затемнять спальню перед сном. Также Елена Малыгина посоветовала принимать пищу без телефона. «Сконцентрируйтесь на еде», – посоветовала психолог.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






24 июля 2026

Спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой с частным визитом посетил Пушкинский заповедник
24 июля 2026

В библиотеке имени Курбатова прошла историческая гостиная в честь Дня ВМФ
24 июля 2026

Алексей Рыбин: Фестивали должны показывать лучшее кино, а не «фестивальное»
24 июля 2026

«Билайн» открыл предзаказ на новые флагманы Samsung со скидкой
24 июля 2026

Участие в фестивалях помогает анимации выйти за пределы узкого мира – Скобеев
24 июля 2026

Как остаться в своём уме, рассказали в программе «Анамнез». Главное
24 июля 2026

Мастер-класс по брейкингу прошёл на городском пляже в Пскове
24 июля 2026

Психолог: Чтобы сохранить здоровье мозга, уберите многозадачность

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...