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Как остаться в своём уме, рассказали в программе «Анамнез». Главное

Программа «Анамнез» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 24 июля. Гостями студии стали главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и психолог, заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина. Поговорили о здоровье мозга.

Главное:

- Людей с когнитивными пробелами и старением мозга становится все больше. Заболевания молодеют. В группе риска сейчас уже люди среднего возраста.

- Основные факторы, разрушающие мозг: физиологические и психологические. Это повышенное давление, нарушение слуха, проблемы с почками, хронический болевой синдром, состояние стресса, отсутствие жизненных целей, одиночество и социальная изоляция.

- «О здоровье мозга надо заботиться с раннего детства». Будущим мамам надо обращать внимание на внутриутробные движения плода: чем они активнее к третьему триместру, тем лучше.

- Питают мозг лучше всего фрукты-овощи и натуральные продукты. ЗОЖ – главный друг мозга.

- Особое внимание – витаминам группы B. Японцы считают, что витамин B2 важен для профилактики возрастных изменений и старения.

- Водно-питьевой режим очень важен. Вода составляет 20% структуры нейронов.

- Мозг не любит голодания и переедания. Идеальный режим питания 15/9: пищу принимаем только в девятичасовой промежуток.

- Учить языки, играть в шахматы, разгадывать кроссворды и общаться с людьми рекомендуется для профилактики деменции.

- Для сохранения здоровья мозга следует отказаться от многозадачности. Также медики советуют засыпать до 23:00, за час до сна не смотреть в экран смартфона, проветривать и затемнять спальню перед сном.

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