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Общество

Участие в фестивалях помогает анимации выйти за пределы узкого мира – Скобеев

Для авторской кукольной анимации участие в фестивалях является одним из основных факторов для продвижения, так как это чуть ли не единственный способ найти своего зрителя. Об этом заявил продюсер Николай Скобеев в ходе круглого стола «Кинокритика и современное фестивальное движение: форматы, этика, пиар» в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 24 июля.

Николай Скобеев. Фото: ПАИ

По его словам, нишевый продукт ограничен интересами профессиональной аудитории и критиков, а поскольку авторская анимация в основном короткометражная, выход на неё как на единственный продукт очень проблематичен. Скобеев рассказал, что благодаря фестивалям и помощи пиара профильные фестивали и критики узнают о продукте, погружаются в него и вместе с продюсером создают форматы для показа максимально возможной аудитории.

В качестве достижения продюсер привёл пример прошлого года: благодаря фестивалю после короткометражного фильма был запущен кукольный рисованный полный метр. «Собственно, за всю постсоветскую историю только второй такой проект сейчас снимается в нашей стране. После «Гофманиады» режиссёра Станислава Михайлович Соколова. Это главное достижение», – подчеркнул он.

По его мнению, фестивали помогают выводить анимацию за пределы узкого мира, что позволяет надеяться на монетизацию контента.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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