Взяткодателя Грацкого оштрафовали на 3,5 млн рублей

11:01, 30 июля 2026, ПАИ

Обвинительный приговор в отношении директора компании за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, огласил Псковский городской суд. Она обвинялась в даче взятки в виде автомобиля марки EXEED бывшему начальнику УГХ администрации Пскова Александру Грацкому. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

С учётом смягчающих вину обстоятельств, в том числе состояния здоровья подсудимой и отсутствия отягчающих, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей в доход государства.

Добавим, Грацкий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания по приговору Псковского городского суда от 4 февраля 2025 года ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет со штрафом в размере шесть миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 11 лет.

Напомним, утром 22 марта 2024 года Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовало кадры его задержания.