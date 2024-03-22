Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки

10:39, 22 марта 2024, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки утром 22 марта. Как сообщили корреспонденту ПАИ источники в правоохранительных органах, задержание было проведено совместно сотрудниками следственного отдела по Пскову СУ СК России по Псковской области и сотрудниками ОЭБИПК УМВД России по городу Пскову.

В администрации города проходят следственные мероприятия.

Пресс-служба администрации Пскова распространила официальное заявление, в котором сообщает, что «Грацкий задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела».

«Он подозревается в должностном преступлении. Сейчас проводятся основные оперативные мероприятия. Администрация города работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, готова оказать им всемерное содействие».

Александр Грацкий был назначен заместителем главы администрации Пскова осенью 2023 года, возглавляя одновременно управление городского хозяйства.