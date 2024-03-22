Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки
Заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки утром 22 марта. Как сообщили корреспонденту ПАИ источники в правоохранительных органах, задержание было проведено совместно сотрудниками следственного отдела по Пскову СУ СК России по Псковской области и сотрудниками ОЭБИПК УМВД России по городу Пскову.
В администрации города проходят следственные мероприятия.
Пресс-служба администрации Пскова распространила официальное заявление, в котором сообщает, что «Грацкий задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела».
«Он подозревается в должностном преступлении. Сейчас проводятся основные оперативные мероприятия. Администрация города работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, готова оказать им всемерное содействие».
Александр Грацкий был назначен заместителем главы администрации Пскова осенью 2023 года, возглавляя одновременно управление городского хозяйства.
Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки