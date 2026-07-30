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Общество

Организаторы «Псковских каникул» объяснили выбор места проведения и эпохи фестиваля

Главной отличительной чертой фестиваля «Псковские каникулы» станет локация. Об этом рассказал директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

Фото: ПАИ

«У нас в городе есть замечательная набережная реки Великой, которая, возможно, не совсем насыщена объектами. Мы дерзнём, рискуем и делаем фестиваль там, а не в привычном месте. Набережная – локация особенная: это вытянутый участок от улицы Профсоюзной до улицы Георгиевской, протяжённостью более 700 метров, и достаточно узкий. С набережной открывается прекрасный вид. Поэтому выбран формат фестиваля-променада», – отметил Александр Робин.

Фестиваль «Псковские каникулы» планируется проводить ежегодно. В 2024 году в Пскове проходил праздник «На нашей улице Победа», посвящённый победному маю 1945 года. Сейчас организаторы идут дальше и перенесут псковичей в 60–70-е годы, когда страна уже оправилась от войны.

По словам Александра Робина, создание таких фестивалей – трудоёмкий процесс: нужно продумать каждую мелочь, чтобы полностью перенести человека в эпоху. В будущем возможны новые мероприятия, но когда они пройдут и какой эпохе будут посвящены, пока не уточняется.

«Может, мы уйдём в фантазию и покажем, как бы Псков выглядел в 4049 году», – добавил Александр Робин.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»). Реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие будет проходить с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской).
Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами, концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова – через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.

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