Прямой эфир из медиацентра ПАИ: всё о фестивале «Псковские каникулы»

10:11, 30 июля 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый фестивалю «Псковские каникулы», проходит в медиацентре ПАИ.

Почему темой фестиваля выбраны именно 60–70-е годы? Можно ли влиять на сюжет иммерсивного спектакля? Какие бытовые сцены из СССР будут воссозданы? Будут ли в меню фудкорта «советские» газировка, мороженое «Лакомка» и салат оливье? Можно ли принести свои винтажные вещи на блошиный рынок?

Об этом и многом другом рассказывают директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и режиссёр фестиваля Борис Фиш.