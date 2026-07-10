В Пскове пройдёт кастинг актёров массовых сцен для фестиваля «Псковские каникулы»
Театрально‑концертная дирекция объявила кастинг актёров массовых сцен для фестиваля «Псковские каникулы». В числе необходимых участников – мальчики и девочки в возрасте от семи до десяти лет, а также мужчины и женщины от 18 до 60 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.
Кастинг пройдёт в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1Б) с 13 по 17 июля с 10:00 до 17:00. Игровой период фестиваля запланирован на 31 июля – 2 августа на Псковской набережной.
Организаторы подчёркивают, что участие в фестивале – это возможность получить незабываемый опыт и оказаться в центре праздничных событий.
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