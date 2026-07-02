Новый летний туристический проект ​«Псковские каникулы» готов к запуску

22:48, 02 июля 2026, ПАИ

В Псковской области завершается подготовка к запуску летнего проекта «Псковские каникулы». О готовности к его реализации сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. Видео рабочей встречи опубликовано в канале главы региона в MAX.

Новый туристический бренд станет логичным продолжением линейки сезонных региональных проектов – среди них «Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья».

Организаторы рассчитывают, что «Псковские каникулы» не только разнообразят летний досуг жителей и гостей региона, но и позволят раскрыть особый колорит Пскова – через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. В перспективе мероприятия проекта могут стать новой доброй традицией.

В рамках проекта «Псковские каникулы» проведут три конкурса.

Первый – на лучшее летнее оформление общественных пространств (брендбук). Победителей отметят денежными призами.

Второй – конкурс ТОСов. Его цель — укрепить соседские связи и создать основу для преображения дворовых и общественных территорий.

Третий – конкурс «А вот ещё одна история была…». С его помощью планируют сформировать уникальный городской маршрут: через малые художественные формы жителям и гостям региона представят малоизвестные истории, легенды, сказки и небылицы о Псковском крае.