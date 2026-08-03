В Черёхе открыли два памятных объекта в честь 697-й годовщины деревни

12:34, 03 августа 2026, ПАИ

Два памятных объекта открыли в Черёхе в честь 697-й годовщины упоминания деревни в письменных источниках. Проект реализовал ТОС «Здоровый отдых» за счёт грантовых средств, выигранных в ходе IV муниципального конкурса проектов территориального общественного самоуправления. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.



Фото: из канала главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в MAX









«Выполненные из металла ладья и сокол заняли своё место как навершие памятного камня, открытого в Черёхе ещё в 2019 году к юбилейной дате деревни. В этом году композиция приобрела законченный вид», – отметила Наталья Фёдорова.

Она добавила, что на барельефах, опоясывающих центральный валун, отражены имена людей, имеющих для этого населённого пункта особое значение: танкиста Тимофея Орленко, красного командира Александра Черепанова, предпринимателя XIX века, купца I гильдии Георга Викенгейзера.



Фото: из канала главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в MAX



«Второй памятный знак увековечил имена жителей Черёхи, отдавших жизни при защите Отечества в XXI веке. Это наши современники, знакомые, друзья и соседи местных жителей. Поэтому активисты ТОС «Здоровый отдых» с большим сердцем и ответственностью отнеслись к самой идее, выбору места и реализации проекта», – подчеркнула глава округа.

Памятник изготовлен в форме пятиконечной звезды, а на её лучах золотом высечены 16 имён военнослужащих, погибших в разных вооружённых конфликтах.