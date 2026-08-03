Подведены итоги заключительного этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу

11:26, 03 августа 2026, ПАИ

Подведены итоги заключительного, пятого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, который прошёл в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации лыжных гонок.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из различных районов Псковской области, а также один участник из Тюмени. Награды разыграли в девяти возрастных группах.

По итогам соревнований больше всего золотых медалей (четыре) заработали представители Пскова. Победы одержали псковичи Эдуард Солнцев, Марина Худякова, Глеб Макеев и Полина Макеева. По три золота на счету спортсменов из Струг Красных и Печор. Также среди победителей представители Себежа, Невеля, Великих Лук, Тюмени, Острова и Псковского района.

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