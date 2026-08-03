В Великих Луках наградили лучших специалистов кадровых центров «Работа России»

18:59, 03 августа 2026, ПАИ

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения прошла в Великих Луках сегодня, 3 августа. Конкурс проводится для выявления и поощрения лучших специалистов и клиентских служб кадровых центров «Работа России» в Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.

Второй (финальный) этап конкурса прошёл 23 июля в дистанционном формате. Участники выполняли тестовые и практические задания, а также представляли фото- и видеопрезентации. По итогам всех испытаний были определены победители в индивидуальных и командных номинациях.

Победителями в индивидуальных номинациях стали два специалиста. В номинации «Лучший кадровый консультант» первой стала Ирина Данильчик, начальник отделения – специалист по оказанию услуг работодателям ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по Пыталовскому муниципальному округу. Она представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса.

В номинации «Лучший карьерный консультант» победу одержала Ирина Сучкова, ведущий инспектор сектора содействия занятости населения ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по Пыталовскому муниципальному округу. Она также номинирована для участия в федеральном этапе.

В командных номинациях («Лучший кадровый центр «Работа России») по итогам конкурса в категории «Лучшая клиентская служба 1-го уровня» лучшим признано отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по городу Великие Луки и Великолукскому муниципальному округу, в категории «Лучшая клиентская служба 2-го уровня» – отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по Невельскому муниципальному округу, которое также будет участвовать в федеральном этапе, в категории «Лучшая клиентская служба 3-го уровня» – отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по Новоржевскому муниципальному округу.