Ветераны СВО из Псковской области рассказали, как адаптивный спорт изменил их жизнь после ранения

13:29, 07 августа 2026, ПАИ

Брифинг с участием псковской команды ветеранов специальной военной операции, вернувшихся с межрегиональных соревнований «Кубок защитников Отечества» в Выборге, состоялся в медиацентре ПАИ. Спортсмены поделились историями своего пути в адаптивный спорт, рассказали, как начинались тренировки и почему выбрали именно те дисциплины, в которых выступают сегодня.

Ветеран СВО, спортсмен Александр Поддуев подчеркнул, что спорт был в его жизни всегда: ещё до СВО и до ранения он занимался плаванием, многоборьем, стрельбой и лыжами. По его словам, спорт помогал воспитывать характер и силу воли, что не раз пригождалось при выполнении специальных задач.

«После ранения были сомнения, чем и как заняться. У всех разные ранения, разные физические возможности. Оказалось, так много дисциплин в адаптивном спорте. Может, я бы ещё попробовал себя в плавании, гонках на колясках и стрельбе. В основном я выбрал для себя волейбол. Это очень тяжёлая дисциплина: командная игра, требующая колоссальных усилий, чтобы не подвести команду. Игра забирает все силы, поэтому волейболисты приезжают на соревнования для участия только в одной дисциплине», – отметил Александр Поддуев.

Ветеран СВО, спортсмен Ростислав Мануйлов до ранения не занимался спортом профессионально, но любил бегать, подтягиваться на турнике и играть в футбол. После ранения, по его словам, около полутора лет он не делал ничего, кроме упражнений на турнике. Затем друзья предложили попробовать волейбол сидя. Ростислав Мануйлов начал ходить на тренировки, у него стало получаться, и постепенно команда начала выезжать на соревнования. Теперь занятия спортом стали для него не только интересным увлечением, но и способом отвлечься от повседневных забот.

«У меня три сына, поэтому нужно заниматься спортом с ними. Надо готовить мужское пополнение в наши ряды Вооруженных сил, чтобы они были спортивными, готовыми защитить и Родину, и близких», – отметил ветеран СВО, спортсмен Алексей Фомичёв.

До СВО Фомичёв занимался боксом, бегом, стрельбой и теннисом, служил в силовых структурах. После тяжёлого ранения он не задумывался о спорте, пока экс-руководитель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко не пригласил его попробовать. Алексей Фомичёв начал с волейбола, а затем увлёкся стрельбой из лука: сейчас он стреляет из классического, но рассматривает возможность перехода на блочный. Также он взялся за настольный теннис, а на соревнованиях в Выборге впервые попробовал греблю на ялах, где вместе с командой занял второе место.

«Будем продолжать заниматься спортом. Надо ребятам, которые возвращаются с ампутацией, втягиваться в спорт. Надо давать им шанс участвовать, чтобы они загорелись этим делом и знали, что они нужны и могут. Мы одна команда, спорт – сила», – добавил Алексей Фомичёв.