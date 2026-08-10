В МЧС перечислили правила, которые помогут избежать пожара в автомобиле

09:36, 10 августа 2026, ПАИ

Основные правила, которые помогут снизить риск возгорания в машине, перечислили сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области. Пожарная безопасность транспорта во многом зависит от ответственности и внимательности его владельца, подчеркнули в ведомстве.

Специалисты рекомендуют регулярно проверять техническое состояние автомобиля, следить за целостностью изоляции проводов и кабелей, а также соблюдать осторожность при проведении сварочных работ. В багажнике не стоит хранить синтетические канистры с топливом – это может спровоцировать накопление статического электричества и взрыв.

В автомобиле обязательно должен находиться исправный огнетушитель с действующим сроком годности. Хранить его лучше в легкодоступном месте.

Водителей также призвали быть внимательными за рулём: запах горелой проводки или резины, появление дыма часто предшествуют возгоранию. Если справиться с огнём собственными силами не удаётся, необходимо незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.