Молебен на начало учебного года совершат в Великих Луках

13:42, 25 августа 2026, ПАИ

В день иконы «Прибавление ума», 30 августа, школьников, педагогов и родителей в Великих Луках поздравит епископ Великолукский и Невельский Варнава. Об этом ПАИ сообщили в Великолукской епархии.

Торжественный молебен перед началом нового учебного года в Великих Луках в воскресенье, 30 августа, совершит епископ Великолукский и Невельский Варнава. Молебен состоится после Божественной Литургии архиерейским чином в храме святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в микрорайоне «Дружба» города Великие Луки. Начало молебна в 11:00.

На торжество приглашаются школьники и студенты, педагоги и учителя, родители и работники сферы образования. После молебна на территории Свято-Тихоновского храма планируется приходской концерт и трапеза.

Русская Православная Церковь чествует икону Богородицы «Прибавление ума» (Подательница ума) в первое воскресенье после Успения Пресвятой Богородицы – в этом году день приходится на 30 августа. В православных храмах молебны на начало учебного года традиционно совершаются в один из дней накануне 1 сентября. Уточнить расписание можно на приходских страницах. В Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук такой молебен состоится так же в воскресенье, 30 августа, в 11:00.

Большая часть сохранившихся икон «Прибавление ума» относится к XVIII-XIX векам. На них Пресвятая Дева и Богомладенец изображаются с царскими венцами на главах, при этом Христос благословляет правой рукой, а в левой руке его – держава, символ царской власти. Богоматерь с младенцем изображается на темнооливковом фоне в лучах Божественного света. Особенность иконы – своеобразные одеяния. Божия Матерь облачена вместе с Богомладенцем в длинный колоколообразный плащ – далматик. Он красного цвета, богато расшит золотыми крестами и украшен драгоценными камнями. В верхних углах иконы – лампады с языками пламени. Пречистая Дева изображена на фоне звёздного неба, открывающегося под аркой портала. С обеих сторон подлетают к Богоматери с младенцем ангелы с зажжёнными свечами; над главами их – три Серафима, в подножии – Херувим с распростёртыми крыльями.

Перед этой иконой обращаются с молитвой к Богоматери и Богомладенцу как к источнику высшей мудрости и разума. Просят о «прибавлении ума», о даровании помощи в учении, а также о духовном просвещении и помощи в воспитании детей.

Ранее сообщалось, что мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в Псков на день раньше.