Псковичам расскажут об археологических находках в поселении эпохи викингов

17:48, 25 августа 2026, ПАИ

Лекция «Торгово-ремесленное поселение эпохи викингов – Горожане: результаты археологических исследований» пройдёт 2 сентября в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке имени И. И. Василёва.

Мероприятие начнётся в 18:00. Руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов расскажет об открытиях, сделанных в ходе 10-летнего изучения поселения X–XI веков у деревни Горожане на юге Псковской области.

Исследования позволили получить новые данные о хронологии и топографии поселения, занятиях его жителей, ключевых событиях истории этого объекта, а также о системе торговых коммуникаций на Северо-Западе Руси в эпоху формирования Древнерусского государства.

Вход свободный, но количество мест ограничено – организаторы просят заранее записаться по телефону 8 (8112) 33-11-23. В случае изменения планов псковичей просят снимать бронь по тому же номеру.