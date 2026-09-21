Опубликованы результаты выборов в Заксобрание Псковской области по партспискам после обработки 97,12% бюллетеней

04:36, 21 сентября 2026, ПАИ

Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные результаты выборов в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва по партийным спискам после обработки 97,12 % бюллетеней.

«Единая Россия» набирает 52,76 % голосов, КПРФ – 14,16 %, ЛДПР – 9,29 %, «Новые люди» – 8,87 %, «Справедливая Россия» – 6,43 %, Партия пенсионеров – 3,93 %, «Коммунисты России» – 1,58 %, «Родина» – 1,04 %.

Выборы в Заксобрание региона проходили по смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Собрание будет сформировано из 26 депутатов: 13 избираются в одномандатных округах, ещё 13 – по спискам политических партий. В бюллетени по партийным спискам были включены восемь объединений.