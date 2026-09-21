Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Опубликованы результаты выборов в Заксобрание Псковской области по партспискам после обработки 97,12% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные результаты выборов в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва по партийным спискам после обработки 97,12 % бюллетеней.

Данные ЦИК России

«Единая Россия» набирает 52,76 % голосов, КПРФ – 14,16 %, ЛДПР – 9,29 %, «Новые люди» – 8,87 %, «Справедливая Россия» – 6,43 %, Партия пенсионеров – 3,93 %, «Коммунисты России» – 1,58 %, «Родина» – 1,04 %.

Выборы в Заксобрание региона проходили по смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Собрание будет сформировано из 26 депутатов: 13 избираются в одномандатных округах, ещё 13 – по спискам политических партий. В бюллетени по партийным спискам были включены восемь объединений.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

Опубликованы результаты выборов в Заксобрание Псковской области по партспискам после обработки 97,12% бюллетеней
21 сентября 2026

ЕР набирает 57,6% голосов на выборах в Госдуму после обработки 67,12% протоколов
21 сентября 2026

Александр Козловский лидирует на выборах в Госдуму в округе №150
21 сентября 2026

«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Псковской области по партийным спискам
21 сентября 2026

«Старшее поколение ждёт комиссию с выпечкой»: Ольга Потапова – об атмосфере прошедшего голосования
21 сентября 2026

Михаил Ведерников принял участие в совещании о предварительных итогах выборов
20 сентября 2026

Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Псковской области – Наталья Исакова
20 сентября 2026

Глава Пыталовского округа рассказала, как проходило голосование на границе с Латвией

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...