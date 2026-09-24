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Происшествия

Суд перейдёт к прениям сторон по делу экс-ректора ПсковГУ

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и пункта «е» части 3 статьи 286 УК РФ, продолжил Псковский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский городской суд

На сегодняшнем судебном заседании исследовали судебную компьютерно-техническую экспертизу и продлили срок домашнего ареста подсудимой до 29 октября включительно. На следующем судебном заседании, которое состоится 8 октября, планируется окончание судебного следствия и выступление сторон в прениях.

Напомним, по версии следствия, с 2022 по 2025 год экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина незаконно истребовала и получила от своих подчинённых десять миллионов рублей, начисленных из бюджета университета. В результате преступных действий подчинённым сотрудникам причинён материальный ущерб и нарушены права на вознаграждение за труд, образовательному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

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