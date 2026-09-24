Hyundai сбил перебегавшего дорогу мужчину на Крестовском шоссе в Пскове
Автомобиль Hyundai сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на Крестовском шоссе возле дома № 2 на улице Пригородной в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
Пострадавший мужчина 1983 года рождения, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.
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