Hyundai сбил перебегавшего дорогу мужчину на Крестовском шоссе в Пскове

20:04, 24 сентября 2026, ПАИ

Автомобиль Hyundai сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на Крестовском шоссе возле дома № 2 на улице Пригородной в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

Пострадавший мужчина 1983 года рождения, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что поезд протаранил КамАЗ в Псковской области.