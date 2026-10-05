Псковская область как хранительница исторической памяти: Александр Седунов – о значении IV Форума РИО

13:26, 05 октября 2026, ПАИ

IV Форум региональных отделений Российского исторического общества, который состоялся в Пскове, крайне важен не только для Псковской области, но и для всей страны в целом. Об этом заявил доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В подобного рода форумах принимают участие эксперты в области не только исторического знания, но и в том числе музееведения, музейного дела. Общие усилия направлены на формирование историко-воспитательного направления. И с этой точки зрения тема, которая была избрана для форума в этом году, чрезвычайно важна: малые города, музеефикация малых городов, сохранение исторической памяти, развитие общественных пространств», – отметил он.

Александр Седунов обратил внимание, что на пленарном заседании был показан прекрасный опыт деятельности в других регионах и опыт работы академических институтов, которые развивают малые города. «Очень важно, что участие в этом принимают и представители бизнеса. А выступление нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова подчеркнуло все те важные события, которые происходили и происходят у нас в регионе по развитию музейного дела, по созданию новых общественных пространств, моделированию наших малых городов. Подобные мероприятия проходят у нас практически в каждом муниципалитете», – сказал доктор исторических наук.

Презентация опыта Псковской области в этом направлении крайне важна, как и обмен наработанными практиками со специалистами из других регионов. Так, секция «Музеи и культурные пространства малых городов» проработала целый день. «Это было крайне интересно, мы начали работу с самого утра и закончили только поздно вечером. Все доклады были очень обстоятельными, и из них следовало, что музеи сегодня представляют собой активное историческое и экскурсионное пространство, куда приходит много молодых людей и семей», – заметил Александр Седунов.

По его словам, тема семьи и молодёжи в этом случае значима, так как музеи играют ещё и воспитательно-патриотическую роль, популяризируют историю малых муниципалитетов и учат бережно относиться к истории своего края.

«Чрезвычайно важная вещь, когда даже в самых маленьких музеях, которые могут быть расположены далеко от туристических маршрутов, всё равно принимают большое число экскурсантов. Они приезжают увидеть различные экспозиции, выставки, посетить те мероприятия, которые проводит музей. Это могут быть интерактивные программы, исторические фестивали или даже гастрономические поводы», – сказал доктор исторических наук.

Продолжая свою мысль, Александр Седунов ещё раз отметил важность проведения IV Форума региональных отделений Российского исторического общества в Пскове и добавил, что развитие малых городов напрямую связано с историей и культурой. «И существенно, что в этой работе принимают участие не только музеи, но и учебные заведения, различные общественные организации. Чем ближе и теснее это взаимодействие, тем продуктивнее развитие. Так формируется наследие для подрастающих поколений», – заключил он.

Напомним, IV Форум региональных отделений РИО проходил в Псковской области с 1 по 3 октября. На протяжении трёх дней историки из 20 регионов России обсуждали развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности.

Научная программа была сосредоточена на исторических аспектах темы, включая вопросы идентичности, роль малых городов в Год единства народов России, специфику пограничья и взгляд молодых исследователей.

Мероприятие провели на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.

Проведение форума в Псковской области стало результатом рабочего визита председателя правления РИО Руслана Гагкуева в регион, в ходе которого было высказано предложение о проведении на территории области в 2026 году форума Российского исторического общества. Данную инициативу поддержал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.