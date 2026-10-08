Пропавший 75-летний великолучанин найден живым

08:51, 08 октября 2026, ПАИ

75-летнего пенсионера, пропавшего в Великих Луках, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

7 октября пенсионер вышел из дома и не вернулся. 8 октября в час ночи в группе отряда в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что мужчина найден. Всем, кто принимал участие в поисках, выразили благодарность.

Ранее сообщалось, что в регионе продолжаются поиски 68-летнего Александра Бабакова, который пропал 5 октября в Невельском районе. Также в Псковской области разыскивают 78-летнюю Любовь Бырсан (Григорьеву), местонахождение которой неизвестно с 22 сентября.