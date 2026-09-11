Молодой псковский волейболист подписал контракт с костромским «Волжанином»

12:33, 11 сентября 2026, ПАИ

Молодой псковский волейболист Кирилл Виговский подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Волжанин» из Костромы. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

«Для «Волжанина» это не просто пополнение состава – это инвестиция в будущее, ведь в Кирилле уже сейчас видны качества настоящего игрока: скорость, точность, умение читать игру и готовность бороться до последнего мяча. А для самого спортсмена переход в костромской клуб – шанс расти среди сильных соперников и учиться у опытных наставников», – отмечается в группе.

Кирилл Виговский – воспитанник псковской спортивной школы «Бригантина» 2011 года рождения. В составе команды он был капитаном и доигровщиком, неоднократно признавался лучшим игроком турниров. В 2025 году Виговский вместе с ещё одним псковичом Евгением Пыловым перешёл в училище олимпийского резерва № 2 Звенигорода при московском ЦСКА.

«Волжанин» выступает в Высшей лиге «А» чемпионата России: в 2020 году команда заняла второе место в Высшей лиге «Б», а в 2021-м завоевала золотые медали и вышла в Высшую лигу «А».