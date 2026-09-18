Ещё один псковский волейболист подписал контракт с костромским «Волжанином»
Воспитанник псковской спортшколы «Бригантина» Сергей Пасицкий подписал свой первый профессиональный контракт с волейбольным клубом «Волжанин» из Костромы. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».
Сергей Пасицкий – диагональный псковской команды 2011 года рождения, которая впервые в истории региона завоевала бронзу первенства России. Из того состава команды среди воспитанников Сергея Иванова профессиональный контракт уже заключили два игрока: капитан Кирилл Виговский также присоединился к «Волжанину», а Евгений Пылов перешёл в нижегородский «Горький-2».
«Волжанин» выступает в Высшей лиге «А» чемпионата России: в 2020 году команда заняла второе место в Высшей лиге «Б», а в 2021-м завоевала золотые медали и вышла в Высшую лигу «А».
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