Ещё один псковский волейболист подписал контракт с костромским «Волжанином»

12:48, 18 сентября 2026, ПАИ

Воспитанник псковской спортшколы «Бригантина» Сергей Пасицкий подписал свой первый профессиональный контракт с волейбольным клубом «Волжанин» из Костромы. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Пасицкий – диагональный псковской команды 2011 года рождения, которая впервые в истории региона завоевала бронзу первенства России. Из того состава команды среди воспитанников Сергея Иванова профессиональный контракт уже заключили два игрока: капитан Кирилл Виговский также присоединился к «Волжанину», а Евгений Пылов перешёл в нижегородский «Горький-2».

«Волжанин» выступает в Высшей лиге «А» чемпионата России: в 2020 году команда заняла второе место в Высшей лиге «Б», а в 2021-м завоевала золотые медали и вышла в Высшую лигу «А».