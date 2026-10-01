Форум «Активное долголетие – дорога жизни!» в Пскове

Форум «Активное долголетие – дорога жизни!», приуроченный к 20-летию со дня образования Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России, открылся в Пскове сегодня, 8 октября.

Участников поприветствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин, сенатор РФ Наталья Мельникова.

В рамках мероприятия также состоялось вручение благодарственных писем.

Как прошло праздничное мероприятие – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.