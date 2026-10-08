Форум «Активное долголетие – дорога жизни!» открылся в Пскове

11:12, 08 октября 2026, ПАИ

Форум «Активное долголетие – дорога жизни!», приуроченный к 20-летию со дня образования Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России, открылся в Пскове сегодня, 8 октября. В рамках мероприятия также состоится вручение благодарственных писем, передаёт корреспондент ПАИ.

От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников поприветствовала его первый заместитель Вера Емельянова.

«Прежде всего от всей души поздравляю региональное отделение Союза пенсионеров России с двадцатилетием. За эти годы организация прошла большой путь – от первых шагов в защите прав старшего поколения до реализации масштабных проектов. Сегодня она объединяет более пяти тысяч неравнодушных людей в нашем регионе», – отметила первый вице-губернатор.

Она подчеркнула, что отделение успешно реализует проекты федерального и регионального значения, известные на всю страну: «Университет третьего возраста», финансовую грамотность, проект «Мир без физкультурных барьеров». Благодаря президентским грантам и субсидиям области на реализацию инициатив за эти годы привлечено более 32 миллионов рублей.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











































Особое уважение, по словам Веры Емельяновой, вызывает поддержка Добычинской сельской школы. Она также отметила помощь участникам специальной военной операции, которую оказывают все отделения, и активное участие «серебряных» волонтёров. Неоднократные победы среди отделений Северо-Западного федерального округа подтверждают высокий профессиональный уровень организации.

В завершение Вера Емельянова пожелала участникам форума продуктивной работы, содержательных решений и успешного воплощения всех идей.