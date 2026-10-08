Борис Елкин: Старшее поколение – золотой фонд Псковской области

11:39, 08 октября 2026, ПАИ

Старшее поколение – настоящий золотой фонд страны и региона, заявил председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин на форуме «Активное долголетие – дорога жизни!» в Пскове сегодня, 8 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«В этом зале собрались люди, которые являются настоящим золотым фондом нашей страны и нашего региона. Мы говорим о ваших заслугах не в прошедшем времени. Ваш труд, ваша мудрость и тот фундамент, который вы заложили в общественную жизнь региона, – это опора, на которой мы стоим», – сказал спикер Заксобрания.

Борис Елкин отметил, что старшее поколение научило ответственности за своих детей и за свою землю. По его словам, голос старшего поколения слышен и значим. Он также с уважением отозвался о работе Союза пенсионеров России, назвав организацию образцом деятельной гражданской позиции.

«Сегодня, когда наши ребята выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, ваша поддержка ощущается особенно. Вы вяжете маскировочные сети, собираете тёплые вещи, формируете посылки. Знаю, что для бойцов на передовой это большая подмога», – подчеркнул Борис Елкин.

Он добавил, что поддержка активного долголетия в стране – это выстроенная государственная политика, которая реализуется на федеральном и региональном уровнях. Как представитель законодательной власти Борис Елкин отметил, что уважение и забота о людях – обязанность чиновника и священный долг, а также благодарность старшему поколению за опыт, мудрость и готовность всегда подставить надёжное плечо.

Борис Елкин пожелал участникам форума доброго здоровья, неиссякаемой энергии и долгих счастливых лет жизни.