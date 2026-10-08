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Общество

Сенатор Наталья Мельникова поздравила Псковское отделение Союза пенсионеров России с 20-летием

20-летие со дня образования Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России – это серьёзный срок, за ним стоят годы ежедневной работы, множество реализованных инициатив, тысячи встреч и добрых дел. Об этом заявила сенатор РФ Наталья Мельникова, выступая в ходе форума «Активное долголетие – дорога жизни!» в правительстве региона сегодня, 8 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Наталья Мельникова приветствовала гостей мероприятия. «Самое главное – это люди, которые все эти годы своим трудом, энергией и неравнодушием развивали организацию и делали её по-настоящему значимой для нашего региона. 1 июня 2006 года было создано отделение Союза пенсионеров России по Псковской области. За прошедшие два десятилетия здесь сформировалась большая, сплочённая команда», – подчеркнула спикер.

Особые слова благодарности Наталья Мельникова выразила «серебряным» волонтёрам, Университету третьего возраста и ветеранам, которые стояли у истоков создания регионального отделения, – Елене Косенковой, Светлане Мельничук и многим другим. «Когда смотришь на всё это многообразие работы – понимаешь, что перечислить все проекты и инициативы просто невозможно. За 20 лет их накопилось огромное количество, и за всеми этими проектами, мероприятиями, цифрами и результатами – прежде всего наши замечательные женщины и мужчины старшего поколения, которые каждый день доказывают, что у возраста нет границ. Вы не только сами остаётесь активными, но и помогаете быть активными другим, благодаря вам тысячи людей перестали чувствовать себя одинокими, и в этом, наверное, одна из главных ценностей этой работы», – подчеркнула сенатор, обращаясь к собравшимся.

На протяжении многих лет Псковское региональное отделение Союза пенсионеров России занимает достойные позиции на федеральном уровне, инициативы получают развитие, а те проекты, которые реализуются в регионе, показывают, насколько большой потенциал есть у старшего поколения.

Наталья Мельникова обратила внимание, что для неё очень почётно и дорого и самой на протяжении многих лет являться частью этой команды: «Мы с вами не просто встречаемся на мероприятиях, а вместе обсуждаем вопросы, которые помогают жителям нашего региона, вместе ищем решения и поддерживаем инициативы. Наши отношения строятся именно на таком, живом и человеческом общении. Спасибо за ваш труд, за стремление быть полезными, за доброту, милосердие и огромное неравнодушие, за вашу каждодневную работу!».

В заключение она пожелала каждому из присутствующих крепкого здоровья, мирного неба над головой, тепла и любви близких, благополучия, положительных эмоций и как можно больше счастливых дней. «У нас с вами впереди ещё очень много работы, много идей и добрых дел на благо Псковской области и всей России», – резюмировала сенатор.

В рамках мероприятия также запланировано вручение благодарственных писем.

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